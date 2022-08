SONDAGGIO - Sampdoria-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

SAMPDORIA-LAZIO SONDAGGIO - Finisce 1-1 a Marassi, una Lazio leziosa viene beffata al 91' dalla prima rete stagionale della Sampdoria, a opera di Manolo Gabbiadini. Dopo una partenza sprint dei biancocelesti, passati in vantaggio grazie alla rete di Immobile, propiziata da uno straordinario assist di tacco da parte di Milinkovic, la squadra di Sarri crea, ma spreca le ottime occasioni presentategli. Nel secondo tempo è la Samp a essere più pericolosa, sfruttando gli errori dei biancocelesti e trovando a poco dallo scadere il gol del pareggio. In una serata dal doppio volto e difficile per la Lazio, sta a voi scegliere chi è stato il migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

