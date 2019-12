Sorteggio Europa League, ride ancora l'Italia: Roma e Inter evitano le big

Sorride, anzi, ride ancora l'Italia. Dopo un sorteggio di Champions League sfortunato solo per il Napoli, il calcio tricolore pesca bene anche in Europa League. Va benissimo alla Roma che - tra Siviglia, Arsenal, Ajax, Manchester United, Salisburgo e Benfica - pesca un morbidissimo Gent. Da squadra di seconda fascia probabilmente non avrebbe potuto incontrare avversario migliore. Bene anche l'Inter, che partiva più tranquilla in virtù del suo ruolo da testa di serie. I nerazzurri infatti affronteranno il Ludogorets, vecchia conoscenza della Lazio. A proposito dei biancocelesti, è curioso come il Cluj (arrivato secondo nel Gruppo E della Lazio) abbia pescato proprio il Siviglia toccato ai ragazzi di Inzaghi nella passata stagione. Urna non particolarmente tosta anche per il Celtic, che se la vedrà con il Copenhagen. Di seguito, ecco tutti gli accoppiamenti.

SEDICESIMI DI FINALE - EUROPA LEAGUE

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic Glasgow

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

Shakthar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Glasgow Rangers-Sporting Braga

SUPERCOPPA: L'ARBITRO DI JUVENTUS - LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE