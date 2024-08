Southampton - Lazio, scintille in campo: rissa tra Alcaraz e Romagnoli

Al 60' si accende in tutto e per tutto l'amichevole tra Southampton e Lazio. Dopo un durissimo intervento di Charles su Zaccagni, Cataldi prova a battere velocemente portando via il giocatore dei padroni di casa. In quel momento subentra Alcaraz che spintona il 32 biancoceleste, difeso prontamente da Romagnoli. L'argentino perde totalmente la testa e inizia una vera e propria rissa con il numero 13. La situazione poi degenera velocemente, con entrambe le panchine che entrano in campo per calmare gli animi. L'arbitro decide di espellere un giocatore per parte e si riprende il gioco.