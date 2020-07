Spadafora boccia delibera Coni: elezioni federazioni entro marzo 2021

Il ministero dello Sport ha trasmesso al Coni la sua risposta sulla finestra lunga per le elezioni del Comitato olimpico e delle federazioni. Secondo gli uffici del ministro Spadafora la delibera votata il 2 luglio, che prevedeva tale finestra da settembre 2020 a fine 2021 (a causa del rinvio dell'Olimpiade di Tokyo), risulta in contrasto con la normativa vigente. Nella lettera inviata viene riconosciuta "l’assoluta straordinarietà dovuta all’emergenza epidemiologica che non ha consentito il regolare svolgimento di Olimpiadi e Paralimpiadi", ma ciò non permette una tempistica così tanto dilatata. Quindi per le elezioni si torna alla originaria collocazione entro il 15 marzo 2021. Il Coni, per la nuova presidenza, le aveva ipotizzate per novembre-dicembre 2021.