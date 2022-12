Spagna, addio Luis Enrique: in tre pronti a sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La deludente eliminazione con il Marocco pesa il doppio. Non solo costa l'addio della Spagna all'avventura in Qatar, ma anche la panchina a Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, è arrivato al culmine della sua esperienza con le Furie Rosse. Già tre nomi in pole per sostituirlo. Si tratta di Marcelino, ex Valencia, Villarreal e Athletic Bilbao, Roberto Martinez, reduce da un Mondiale sottotono con il Belgio, e de la Fuente, attuale allenatore dell'Under 21 spagnola. Chi continuerà sulla propria strada è la Germania che ha scelto di confermare Flick, nonostante l'eliminazione ai gironi. L'obiettivo è vincere gli Europei del 2024.