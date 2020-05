Spagna, anche la Liga riparte: via il 20 giugno!

Dopo la Bundesliga, anche la Liga spagnola è pronta a ripartire. Il prossimo 20 giugno i club iberici torneranno in campo per giocare le gare che rimangono per terminare il campionato, che si concluderà il 26 luglio. A confermarlo il tecnico del Leganés Javier Aguirre, intervenuto ai microfoni di Marca Claro: "Abbiamo la data d'inizio della Liga. Sarà il 20 giugno, e termineremo in cinque settimane, ufficialmente il 26 luglio. Si giocherà sabato, domenica, mercoledì e giovedì, me lo ha appena detto la Federazione. Sono molto contento perché abbiamo già il calendario degli allenamenti. Cominciamo domani (venerdì 8, ndr) dopo aver effettuato i controlli". Non è arrivata ancora l'ufficialità, ma le società sono state già informate.

Maria Caicedo ringrazia Felipe: "La sorpresa più incredibile che potessi aspettarmi" - VD

Lazio, Marusic: "Felice di essere tornato a Formello, pronti a ripartire"

TORNA ALLA HOMEPAGE