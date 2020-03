Spagna, c'è anche Luis Alberto nella miglior formazione della stagione - FT

Prima che avvenisse lo stop al campionato di Serie A per l'emergenza Coronavirus, Luis Alberto si stava rendendo protagonista di un rendimento davvero straordinario e, sul secondo posto dell'armata di Inzaghi in campionato, c'è indubbiamente il suo zampino. I voti ottenuti nel corso della stagione fin qui disputata sono valsi al 'Mago' un posto da titolare nella miglior formazione composta da soli giocatori spagnoli. Un inedito 4-5-1, stilato dal portale sportivo whoscored.com sulla base dei rendimenti dei calciatori militanti nei cinque maggiori campionati europei, in cui il talento della Lazio ha il voto più alto rispetto ai suoi compagni di reparto (7.69). Oltre al biancoceleste, gli altri dieci giocatori che commpongono il team sono: Fernandez, Carvajal, Bartra, Martinez, Reguilon, Traore, Merino, Thiago, Niguez e Moreno.

🇪🇸 How Spain could have lined up at Euro 2020 based on this season's ratings...



How far would this team have progressed? pic.twitter.com/27va4BT8BZ