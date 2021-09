Spagna, Luis Enrique annuncia i convocati per la Nations League: manca Luis Alberto

Ancora una volta Luis Alberto non è stato convocato dalla Spagna. Le Furie Rosse saranno impegnate nelle Final Four di Nations League e il 6 ottobre sfideranno l'Italia campione d'Europa (già affrontata nella semifinale del torneo continentale). Per questi impegni Luis Enrique ha convocato 23 giocatori, senza però considerare il fantasista della Lazio. A lui sono stati preferiti i giovani, nonostante manchi qualche pezzo pregiato per infortunio. Magic Luis non sarà sicuramente felice, ma Sarri sì: ci sarà più tempo per lavorare insieme e amalgamarsi sempre di più. Proprio il Comandante, durante la conferenza stampa di ieri, ha speso belle parole per il numero dieci.