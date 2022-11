Spagna, Luis Enrique diventerà uno streamer: "Per il Mondiale..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A apre le porte al Mondiale in Qatar e per la massima competizione arriva una novità assoluta, direttamente dalla Spagna. Come riporta Gianlucadimarzio.com, Luis Enrique non indosserà solo le vesti del ct ma si immedesimerà nei panni di uno streamer. L'obbiettivo? Avere un rapporto più diretto con i sostenitori della Furia Roja. Il tutto è stato annunciato tramite il proprio profilo Twitter in cui l'ex allenatore di Roma e Barcelona ha affermato: "Voglio streammare durante il tempo in cui staremo in Qatar. Si tratta di un'idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff".