Spagna, positivo al Coronavirus un giocatore del Real Madrid

Mariano Díaz è risultato positivo al Covid-19. La notizia la riporta il quotidiano spagnolo Marca attraverso il proprio sito. L'attaccante dominicano del Real Madrid oggi non si è allenato con il resto della squadra e non ha avuto contatti con la staff dei blancos. Attualmente è in isolamento e rimarrà in quarantena per i prossimi giorni.

Calciomercato Lazio, previsto nuovo vertice per Kumbulla

Calciomercato Lazio, tutto su Mayoral: contatti anche con il Real, la situazione

TORNA ALLA HOME PAGE