Spagna U21, Gila attende la Norvegia: l'entusiasmo sui social - FOTO

Due settimane ricche di soddisfazioni per Mario Gila. La convocazione con la nazionale Under 21 e poi l’esordio, coronando così il sogno di una vita con tanto di vittoria schiacciante nell’amichevole contro la Romania. C’è tantissimo entusiasmo negli occhi e nelle parole del difensore biancoceleste, lo si percepisce dai suoi post sui social attraverso i quali racconta le sensazioni di questi giorni per lui importantissimi. Senza dubbio saranno da stimolo per affrontare al meglio anche gli impegni con la Lazio, tra campionato e Europa League. Un passo alla volta però, lo spagnolo adesso è focalizzato solo sulla sfida di questa sera contro la Norvegia e il suo ultimo post su Instagram ne è la prova. Questo il messaggio che lo accompagna: “Pronti per la partita contro la Norvegia!”

