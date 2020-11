Spal, D'Alessandro: "Lazzari? Siamo diversi ma lui ha fatto la storia del club"

Sta rispettando le aspettative la Spal in Serie B. Dopo un anno travagliato, gli estensi sono retrocessi nel campionato cadetto, e dopo 7 giornate, sono in piena corsa per tornare nella massima serie. Marco D'alessandro, esterno arrivato lo scorso anno per sostituire Manuel Lazzari passato alla Lazio nel mercato estivo. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista ha parlato così della pesante eredità lasciata da Lazzari: "Non l’ho mai vissuta così e poi non abbiamo le stesse caratteristiche. Lui ha fatto la storia della SPAL. Io voglio solo fare una grande stagione ".

Lazio, settimana di audizioni in Procura Figc per i giocatori

Lazio, Siviglia: "I biancocelesti ritroveranno continuità. Luis Alberto? Ha capito i suoi errori"

www.lalaziosiamonoi.it