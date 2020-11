Lazio, Siviglia: "I biancocelesti ritroveranno continuità. Luis Alberto? Ha capito i suoi errori"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, ha detto la sua sui biancocelesti: “Il momento che vive la squadra di Inzaghi è tutto sommato positivo. Nonostante difficoltà evidenti, ha portato a casa risultati importanti in Champions, mentre in campionato forse la partenza è stata a rilento, proprio per le tante defezioni che hanno colpito i capitolini. Deve ritrovare la continuità che aveva lo scorso anno ".

DIFENSORI - “La squadra è cresciuta molto di tono, dopo anni di rincorsa alla Champions League. Oggi si raccolgono i frutti del lavoro fatto in passato dalla società e dallo staff tecnico. Luiz Felipe? Mi rivedo un po' in lui, è un prospetto importante, ha ancora alti e bassi ma ha il dna del difensore di livello: anche lui dovrà trovare continuità di rendimento. Acerbi anche sta dimostrando di avere qualità e sostanza in tutti i ruoli dove viene impiegato. È arrivato al momento giusto alla Lazio, è un perno e una certezza per Inzaghi “.

UNIONE - “Non credo siano emerse problematiche di gruppo dopo le parole pronunciate da Luis Alberto. Lo spagnolo ha sbagliato a coinvolgere tutti pubblicamente, esponendo anche società e tecnico. Ha capito l'errore ed è tornato sui suoi passi. Potrebbe essere uno spunto per ripartire. La Lazio ha un grande spirito e unità d'intenti. Il presidente Lotito c'è da 16 anni, Inzaghi da 20 anni, così come da anni il ds Tare conosce l'ambiente ".

Crotone, da oggi si pensa alla Lazio: rientrano Dragus e Djidji, Benali ci prova

Italia, oggi l'esito del tampone per Mancini: rischia di saltare anche la Bosnia

www.lalaziosiamonoi.it