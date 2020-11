Crotone, da oggi si pensa alla Lazio: rientrano Dragus e Djidji, Benali ci prova

Un avvio di campionato deludente per il Crotone che si trova ultimo in classifica a quota 2 punti. I calabresi si ritroveranno oggi pomeriggio al centro sportivo agli ordini di Stroppa che inizierà a preparare la gara contro la sua ex Lazio. Il match è in programma per sabato prossimo ore 15. Il tecnico avrà a disposizione più avanti diversi giocatori ancora impegnati con le proprie Nazionali: Reca (Polonia), Pedro Pereira (Portogallo U21), Zanellato e Cuomo (Italia U21). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non saranno della partita sicuramente lo squalificato Luperto e Molina ancora alle prese con il coronavirus. Chi invece ha superato il problema Covid è Djidji che, proprio come Dragus, ci sarà contro i biancocelesti. Più complicata la situazione Benali. Il centrocampista libico convive con un problema alla caviglia ma proverà a recuperare.

