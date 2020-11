Lazio, finalmente il centrocampo: otto giocatori a disposizione di Inzaghi

Dopo un avvio con tante difficoltà finalmente si torna a respirare un po', quantomeno a centrocampo. Lo sottolinea la rassegna stampa a cura di Radiosei, secondo cui la Lazio finora non era mai riuscita, in dieci partite ufficiali, ad avere a disposizione tutti gli effettivi nella parte centrale del campo: adesso, invece, Inzaghi rischia di avere l'imbarazzo della scelta, una situazione attesa da diverso tempo. Senza considerare gli esterni, saranno infatti ben otto i pretendenti per tre maglie: Milinkovic, Akpa Akpro, Parolo, Leiva, Cataldi, Escalante, Luis Alberto e Pereira. Finora a giocare di più sono stati i primi due con nove presenze ciascuno, gli altri hanno latitato un po' tra infortuni e stop per i tamponi o comunque hanno ruotato di più. Con riguardo all'infermeria Escalante si rivedrà proprio in questi giorni, così come Leiva che tornerà a disposizione entro mercoledì. Gli altri tutti già pronti all'impiego, resta da vedere se ci saranno provvedimenti nei confronti di Luis Alberto per il match contro il Crotone ma una cosa è certa: i problemi di abbondanza non danno mai dispiacere.

