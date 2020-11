Lazio, da scommessa a certezza: Akpa Akpro è il jolly di Inzaghi

Arrivato in punta di piedi dalla Salernitana, Akpa Akpro si sta ritagliando un ruolo fondamentale in questa Lazio. Il centrocampista ivoriano ha spento tutte le critiche e le accuse di chi diceva che non era pronto per il grande salto. Akpa ha risposto sul campo,con il lavoro, lo spirito di sacrificio e l'umiltà giusti. Inzaghi lo ha da subito apprezzato sin da subito per la sua grande generosità e duttilità in mezzo al campo e adesso è diventato un jolly. Come riporta la rassegna di Radiosei, iIl tecnico biancoceleste ha impiegato il numero 92 in tutte le gare ufficiali di quest'anno, esclusa la disastrosa trasferta con la Sampdoria (401 minuti in totale). Dall'inizio o a partita in corso, Akpa Akpro è una pedina importante per questa squadra, un equilibratore e un moto perpetuo della mediana biancoceleste. L'ivoriano ha dimostrato si saper agire in tutte le zone del centrocampo, come mezzala, come perno davanti alla difesa e anche come esterno. In qualunque ruolo, Akpa Akpro dà sempre il suo contributo alla squadra. Simone Inzaghi ha trovato il recupera palloni che stava cercando e a Roma sono già tutti pazzi per Jean-Daniel Akpa Akpro.

