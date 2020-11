Lazio, settimana di audizioni in Procura Figc per i giocatori

Vanno avanti le verifiche delle Procure sul caso tamponi, una situazione che probabilmente non si scioglierà in maniera definitiva prima di dicembre, quantomeno sul fronte federale. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, dopo aver ascoltato il dottor Pulcini e il dottor Rodia, la Procura Figc sentirà nei prossimi giorni anche alcuni giocatori della Lazio, un atto dovuto per verificare dai diretti interessati come sia stata gestita la situazione di positività e isolamenti. Il nodo su cui il procuratore Chinè si sta concentrando riguarda le mancate comunicazioni tra Lazio e Asl dopo i primi casi di Covid-19 e il comportamento del club dopo le positività riscontrate dal protocollo Uefa prima dello Zenit. Nel frattempo va avanti anche l'inchiesta della Procura di Avellino, che riceverà in settimana la relazione tecnico-scientifica sui 95 tamponi effettuati prima di Lazio-Juve da Futura Diagnostica.

Ad oggi resta comunque una sola persona iscritta al registro degli indagati: Massimiliano Taccone del Futura Diagnostica.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE IN DIRETTA SU TWITCH

LA DEDICA DI ACERBI ALLA FIDANZATA DOPO ITALIA-POLONIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE