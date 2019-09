Spal - Lazio, il settore ospiti già canta: “Lazio is on fire!” - FOTO&VIDEO

Meno di un'ora, poi sarà Spal - Lazio: ricomincia la Serie A e con essa anche la corsa della squadra di Inzaghi. In un Paolo Mazza già di per sé biancoazzurro - complice il colore dei seggiolini - un'ondata di biancoceleste sta già travolgendo d'affetto i propri ragazzi e no, non proviene dalla Curva Ovest dei sostenitori di casa. Mentre il settore ospiti va riempiendosi (tutto esaurito oggi, sono attesi 1500 laziali) si affaccia dal tunnel la Lazio per la classica ricognizione pre-riscaldamento, e lo speaker dello stadio serve su un piatto d'argento il più succulento degli assist facendo partire proprio a quel punto “Freed from desire” a tutto volume. La reazione dello spicchio di “Curva Nord” è scontata: “Lazio is on fire!”. La squadra ascolta, recepisce il messaggio e saluta i suoi tifosi. Oggi si torna a fare sul serio.