Spal, Semplici: "Lazzari era fondamentale per noi, difficile sostituirlo"

Perde ancora la Spal, ferma a una sola vittoria e quindi 3 punti dopo 6 giornate. Ironia della sorte, l'unico successo in campionato è arrivato contro la squadra che ha privato gli emiliani della freccia più importante del proprio 3-5-2, la Lazio di Manuel Lazzari. Il neo esterno biancoceleste era fondamentale per i ferraresi, che ancora devono assestarsi al meglio dopo la sua partenza. A confermarlo è il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro la Juventus: "L'anno scorso avevamo un impianto di gioco che andava avanti da qualche anno, Lazzari e Fares erano fondamentali per noi. Oggi siamo pieni di esordienti e serve del tempo per sbagliare, è un percorso difficile, dobbiamo trovare equilibrio: stabilità in fase difensiva e spregiudicatezza in avanti come ci permettevano di fare gli esterni la passata stagione. Come sostituire Lazzari? Stiamo provando altri sistemi di gioco, piano piano valuteremo cosa fare, dobbiamo rimboccarci le maniche".

