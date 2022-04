Spalletti contro la Gazzetta: “Addirittura richiamo in prima pagina. Attenti ai tifosi del Napoli…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. Tra i tanti temi trattati, l'allenatore toscano si è detto infastidito nei confronti della Gazzetta dello Sport che questa mattina ha parlato di un possibile 'caso Osimhen' con l'attaccante nigeriano rientrato in ritardo dagli impegni con la sua nazionale. Queste le sue parole: "Oggi sono contento che ci dedicate un grande spazio sulla Gazzetta, addirittura un richiamo in prima pagina. Covid, pluvalenze, Alemao, Osimhen e lo spogliatoio contro. Parlando pure della partita avreste fatto un quadro completo (ride, ndr). Bisogna stare attenti a fare il gioco delle 3 carte con i tifosi, che vi sgamano facilmente. Di Osimhen ne parlerà la società domani, per chiarirlo, la cosa è molto semplice".

Come sta Insigne dopo la mancata qualificazione?

"Lorenzo ogni volta lo vedo allo stesso modo, dicono possa essere turbato dalle situazioni, può darsi, ma nel modo di stare insieme alla squadra e con me non lo dà mai a vedere, arriva sempre tra i primi, è disponibile e gioioso con tutti ed in allenamento fa vedere delle cose che in partita non ha fatto vedere e questo un po' mi dispiace che non riesca a ripeterle".