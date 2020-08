Spavento Suso, due ladri tentano la rapina durante la finale di Europa League

Serata ricca di emozioni per Suso, che con il suo Siviglia ha vinto l'Europa League. Emozioni anche negative, perché mentre l'ex Milan festeggiava il successo in finale due rapinatori hanno provato ad entrare nella sua abitazione. Lo ha rivelato Marca, che ha pubblicato anche le immagini delle videocamere di sorveglianza. I due ladri hanno però fallito miseramente il tentativo. La moglie di Suso, da sola in casa con i due figli a vedere la gara in televisione, ha acceso tutte le luci dell'appartamento e del giardino non appena si è accorta che stava succedendo qualcosa. I malviventi sono così fuggiti, allontanandosi immediatamente. Nessun problema, dunque: la famiglia e il calciatore hanno potuto festeggiare in tranquillità la vittoria dell'Europa League.

