Lazio, svelata la seconda maglia: sarà verde fluo - FOTO

Sarebbe dovuta essere presentata nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, per il quale la partenza è slittata al 24 agosto, ma la Lazio ha deciso di anticipare i tempi, pubblicando sui propri profili social ufficiali le foto in anteprima della seconda maglia. Il kit away sarà verde fluo, un colore di certo nuovo e originale per i biancocelesti. Stesso dicasi per i calzettoni, mentre i calzoncini rimarranno celesti. Testimonial per l'occasione la Scarpa d'Oro Ciro Immobile. Ecco le foto.

