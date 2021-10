Spezia, Arkadiusz Reca positivo al Covid: il comunicato

Arkadiusz Reca, calciatore dello Spezia, è positivo al Covid ed è stato posto in isolamento: "Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all'insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L'esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo", questo il comunicato apparso sul sito del club. Nessun problema a livello di gruppo quindi per Thiago Motta in vista della gara di sabato contro la Salernitana.

