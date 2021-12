Spezia, conferma momentanea per Thiago Motta: due tecnici pronti a subrentrare

La scelta è stata fatta. Thiago Motta resta sulla panchina dello Spezia. Dopo un colloquio diretto con il responsabile del settore sportivo Riccardo Pecini, l'allebatore italo-brasiliano è stato confermato. Toccherà a lui il difficile compito di salvare la squadra ligure in questa seconda parte di stagione almeno per le prossime partite. Il prossimo impegno interno contro il Verona, in programma il 6 gennaio, potrebbe risultare già decisivo per l'ex centrocampista dell'Inter che resta sempre in bilico. Il club, intanto, tiene in caldo i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola se non dovesse arrivare il cambio di passo. A riportare la notizia è Ansa.