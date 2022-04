Spezia, l'appello ai tifosi per la sfida con la Lazio: "Resti a casa chi non ci crede"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A qualche giorno dalla sfida contro la Lazio, freme il tifo organizzato dello Spezia. In particolare, il gruppo dell'Orgoglio Spezzino ha suonato la carica, chiamando a raccolta tutti i tifosi in vista del match con i biancocelesti, in programma sabato sera. Di seguito, il comunicato: “SABATO TUTTE E TUTTI AL PICCO, 10.000 CUORI CHE BATTONO ALL’UNISONO PER LO SPEZIA! Ci sono appuntamenti a cui il popolo bianco dell’Alberto Picco sente di esser chiamato non solo a partecipare ma ad essere fattore fondamentale e decisivo. Sabato 30 Aprile 2022 Spezia – Lazio è uno di questi e la città tutta é chiamata ad una mobilitazione generale, resti a casa chi non ci crede. TUTTI AL PICCO, UNITI PER VINCERE!".

"Dobbiamo esaltare quell’orgoglio mai sopito per la maglia bianca, simbolo di Spezia nella penisola più di ogni altro, e colorare di bianco tutto lo stadio… invitiamo tutte e tutti ad indossare la sciarpa bianca e portare bandiere e vessilli di ogni genere. La sfida è importante e noi insieme ai nostri giocatori e a Mister Motta, in campo la dobbiamo combattere con convinzione e fierezza, consapevoli che gli 11 guerrieri Spezzini dovranno avere il sostegno caloroso ed incessante per raggiungere la vittoria per suggellare un indissolubile patto d’intenti tra squadra, città e pubblico che solo Spezia è capace di realizzare. È un passaggio fondamentale per ottenere quel risultato che tutti gli Spezzini vogliono raggiungere, insieme dobbiamo farcela, insieme ce la faremo!".

