Sporting Gijon, il messaggio di Jony: "Grazie per aver creduto ancora in me!"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jony è un nuovo giocatore dello Sporting Gijon. Lo spagnolo rimarrà nel club spagnolo, in prestito, fino al prossimo 30/06/2023. Questo il post dell'ex biancoceleste sui social in attesa di iniziare questa nuova avventura: "Poco da dire e molto da fare. Grazie Sporting Gijon per aver creduto ancora in me e per avermi permesso di continuare a difendere i colori della mia squadra. E a voi tifosi, per aver continuato a sostenermi quando ne avevo più bisogno, queste cose non vengono dimenticate nella vita". Jony ha già trascorso i sei mesi precedenti della passata stagione nel club del patron Javier Fernández.