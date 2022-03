Sporting, Jony: “Sono orgoglioso di essere qui. Se dipendesse da me…”

TUTTOmercatoWEB.com

La scelta di tornare allo Sporting Gijon per Jony non poteva essere più azzeccata, qui sta trovando lo spazio che non è riuscito a ritagliarsi in biancoceleste. È entusiasta di far parte del progetto del club spagnolo, nonostante il periodo difficile che sta attraversando in campionato, lo ha confermato in un’intervista riportata da El Comercio: “Pentito? No, per niente. Se c'è una cosa di cui sono sicuro di essere orgoglioso, è di essere qui. Non rimpiangerò mai la mia decisione di tornare, ma tutti pensavano che la situazione sarebbe stata diversa, che avremmo visto un Jony migliore, ma io assumo tutto, ho la mia colpa e posso solo lavorare. Devo continuare a cercare di trovare la mia versione migliore". L’esterno spagnolo si è trasferito dalla Lazio allo Sporting con la formula del prestito e a fine stagione dovrà fare rientro nella Capitale, in merito ha dichiarato: “Se dipendesse da me resterei qui per molti anni”.

