Stadi Lazio e Roma, Gualtieri: "Serve serietà. Ci sono dei colloqui..."

Continua ad irrompere la questione nuovi stadi di Lazio e Roma. Ieri durante la conferenza stampa di presentazione dei fondi Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per gli impianti sportivi svolta in Campidoglio il sindaco Gualtieri si è espresso così: "I sondaggi sono strumenti utili, che possono dare spunti di cui tenere conto", facendo riferimento al sondaggio di Izi che ha evidenziato come due romani su tre preferirebbero riutilizzare impianti esistenti più che realizzarne di nuovi. "Bisogna tener conto della serietà e fattibilità dei progetti per non fare un altro buco nell'acqua come è accaduto in passato. In campagna elettorale - prosegue Gualtieri - avevamo detto che su questo tema c'è bisogno di serietà, non di continui annunci. Voglio continuare su questa linea. C'è in corso un'interlocuzione con la Roma che ringrazio per la professionalità e la riservatezza con cui sta portando avanti il confronto quando lo avremo concluso ne parleremo. Valuteremo il progetto della Roma ma anche quello della Lazio se e quando ci sarà sottoposto".

FLAMINIO E OLIMPICO - "Il Flaminio è una nostra proprietà. Non sarà lasciato all'attuale degrado. Anche il tema dell'Olimpico andrà sicuramente affrontato nei prossimi mesi". Il presidente Claudio Lotito ha già visitato l'impianto e i tifosi della Lazio traslocherebbero al Flaminio senza esitare. Fino a questo punto però.al Comune non è stata presentata alcuna proposta concreta.