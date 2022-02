Stadi, riapertura al 100% sempre più vicina: i dettagli

Riapertura degli stadi al 100%? Potrebbe essere più vicina che mai. Il Governo e la Figc sono infatti a lavoro per far tornare la capienza degli impianti sportivi al massimo. Come riportato dall'Ansa il ministro Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali "Stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso. Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo".