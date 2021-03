Stadio Flaminio, i soldi per la ristrutturazione potrebbero arrivare dal Recovery Fund

In questo ultimo periodo è tornato di moda lo Stadio Flaminio. Per anni abbandonato a se stesso, lo storico impianto romano a due passi dallo Stadio Olimpico, è tornato in auge riguardo l'argomento stadi. La Roma sta cercando di costruirsi una nuova casa e in più di un'occasione gli è stato proposto il Flaminio, stessa cosa è avvenuta con la Lazio, ma i soldi da investire sarebbero così tanti che non ne varrebbe la pena. Va poi anche considerata la grana della collocazione urbanistica che non permetterebbe progetti sontuosi. Sembra però che la soluzione, almeno per il primo problema, stia arrivando. Stando a quanto riportato da Calcioefinanza.it, il progetto di riqualifica dello stadio rientrerebbe all'interno del Recovery Plan come sta accadendo per il Franchi di Firenze. Il Campidoglio avrebbe chiesto di inserire il recupero del Flaminio all'interno del piano da €25mld (soldi derivanti dal Recovery Fund).

LA CONFERMA DI FRANCESCHINI - Anche il Ministro della Cultura Franceschini ha confermato questa possibilità: "Per quanto riguarda lo stadio Franchi di Firenze ho ricevuto una lettera anche dal sindaco. Siccome la voce ‘grandi attrattori’ dovrà essere adeguata, se dal Parlamento viene questa indicazione per un’opera di grande valore di Nervi, è una integrazione che sono favorevole a fare".