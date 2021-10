Stadio Lazio, Gualtieri ottimista: "Spero si concretizzi entro il mio mandato"

La realizzazione degli stadi di Lazio e Roma è un argomento di grande attualità soprattutto per il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In particolare, riferendosi a quello dei biancocelesti, ha ammesso le difficoltà relative al Flaminio lasciando intendere che comunque si tratta di un progetto non irrealizzabile: "Stadi Lazio e Roma? Spero che vedremo la posa dell’ultima pietra per entrambi, non solo della prima, entro questa consiliatura" ha detto Gualtieri in un forum su Repubblica "Sulle location non voglio fare fantaurbanistica. Il Flaminio è stato evocato dal presidente Lotito ed era stata una delle proposte dell’ex sindaco Walter Veltroni. Ci sono alcune complessità. Le esamineremo con serietà se la Lazio confermerà il suo interesse".