Stadio Roma, Caltagirone: "Accordo con Friedkin? Pura fantasia"

Il passaggio da Pallotta a Friedkin, per l'acquisto della Roma, sembra essere ormai vicino. Le due diligence avrebbero trovato un accordo e sarebbero dunque vicino alla chiusura. Il tema stadio rimane sempre bollente, tanto che nelle ultime ore alcune indiscrezioni hanno indicato la possibile costruzione del nuovo impianto sui terreni di proprietà dell'Università romana di Tor Vergata, che sono in concessione al gruppo che fa capo a Caltagirone. E proprio quest'ultimo, secondo voci di corridoio, avrebbe trovato un accordo con Friedkin per dare il via al progetto. Eppure il noto imprenditore italiano, che la scorsa domenica era sugli spalti per seguire il derby, ha smentito prontamente: "Andare ogni tanto a vedere un derby Roma - Lazio è piacevole e divertente. Tutto il resto è pura fantasia".

