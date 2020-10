Stadio Roma, Frongia: "Raggi è stata chiara, c'è la volontà di farlo"

L’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, all’evento 'Roma riparte dallo sport' ha parlato ai cronisti presenti dello stadio della Roma: "La sindaca Raggi è già stata molto chiara: c’è la volontà politica e sono convinto che si andrà in questa direzione". In realtà in questo momento a non insistere troppo sul tema sarebbe il nuovo proprietario dei giallorossi Dan Friedkin perché la costruzione dell'impianto graverebbe nell'immediato su una situazione finanziaria già disastrosa.

