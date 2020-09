Stasera alle 22:10 torna Lazialità su Gold Tv

Ci siamo! Con la nuova stagione calcistica Lazialità torna a farvi compagnia il lunedì sera e sbarca ufficialmente su Gold TV! La trasmissione condotta da Guido De Angelis riparte con un format diverso, un nuovo orario e una nuova emittente, ma i consueti dibattiti e approfondimenti sulla nostra Lazio con tanti ospiti, grafiche di approfondimento e svariati contributi multimediali. Si parte lunedì sera per parlare di calciomercato ed avvicinarsi alla stagione da Champions che per la Lazio partirà a Cagliari sabato 26 settembre. Save the date: appuntamento in televisione lunedì 21 settembre in seconda serata, dalle ore 22.10 alle ore 00.10 su Gold TV, canale 17 del digitale terrestre. La trasmissione sarà fruibile anche in diretta Facebook sulla pagina di Gold TV e di Lazialità. Non mancate!

