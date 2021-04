Stelle cadenti | La notte delle Liridi: come osservarle fra mercoledì e giovedì

Tutti con il naso all'insù questa notte. Fra mercoledì 21 aprile e giovedì 22 aprile è infatti previsto il punto massimo di uno degli spettacoli naturali più attesi della storia della Terra. Arriveranno infatti le Liridi, in un numero mai visto prima. Cosa sono le Liridi o LYR? Semplicemente le stelle cadenti di primavera. Attenzione però, il loro nome non è una casualità. Per poterle infatti osservare, oltre a un cielo limpido, sarà necessario orientarsi verso nord-est per incrociare la luce della stella Vega, la costellazione più luminosa della costellazione della Lira. Da qui il nome Liridi, come si può ben comprendere. E buon desiderio a tutti: mi raccomando, non esprimetelo a voce alta.