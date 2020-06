Stellone: "La Lazio poteva fare il terzo gol. Scudetto? Duello con la Juventus"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Roberto Stellone ha parlato di Atalanta - Lazio di ieri e della lotta per lo Scudetto: "Ieri è stata una bella partita. La Lazio avrebbe anche potuto fare il terzo gol, poi l’Atalanta è uscita fuori e anche fisicamente sembrava ne avesse di più. Sarri via a fine anno? Se non dovesse centrare la vittoria del campionato sarebbe probabile. Se la giocherà con la Lazio".

