Sticchi Damiani: "Se finisse qui il campionato? Per alcuni danni traumatici"

La ripresa del campionato rimane un grande punto interrogativo: quando si potrà tornare in campo? Ai microfoni de Il Mattino ha commentato il presidente del Lecce Sticchi Damiani: "Spero si possa tornare in campo in condizioni di sicurezza mettendosi alle spalle il virus: è un sogno che mi piace cullare. Per la Lega, terminare la stagione sarebbe l'ideale sotto il profilo finanziario. Noi rischiamo di retrocedere, ma è un rischio che dobbiamo correre perché è parte della competizione sportiva. Se finisse qui? I danni per alcuni potrebbero essere traumatici ma non per il Lecce, che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba"

