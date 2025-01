"Sto qua per te", Gianmarco Dottori: "Così è nata l'idea del brano". E il retroscena su Patric...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Sto qua per te” è il brano cantato e scritto da Gianmarco Dottori per la sua Lazio. Il musicista ha raccontato, ai microfoni di Lazio Style Channel, come è nata l’idea di questa canzone e anche un curioso retroscena sulle reazioni dei biancocelesti dopo l’ascolto. Le sue parole: “È un brano che ho scritto anni fa, due anni fa avevo iniziato a buttare giù qualche parola dopo una partita. Mi sono sempre chiesto quali storie ci fossero dietro alle persone che occupano i seggiolini, esultano e alla fine la risposta è venuta spontanea: siamo tutti malati e pazzi per una “donna”, perché per me la Lazio è una donna. Siamo lì per un unico motivo, quando si ama lo si fa incondizionatamente. Essere presenti vale più di ogni parola”.

“Sono andato a Formello, l’ho fatta ascoltare e mi sono ritrovato alla cena di Natale a cantarla. Non è l’inno della Lazio, non potrebbe mai sostituirlo ma se potesse entrare nel repertorio di quelle canzoni che fanno parte della storia del club ne sarei contento. È un brano che ho scritto per la gente, un omaggio ai tifosi. È una dedica d’amore sincera. La cosa che mi ha colpito è stato che mi sono ritrovato lì sul palco con Pellegrini e altri giocatori, Patric quando l’ha sentita è completamente impazzito”.

