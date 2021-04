Stromberg: “Corsa Champions? Fuori Napoli, Lazio e Roma”

Glenn Peter Stromberg, centrocampista dell'Atalanta dal 1984 al 1992, ha detto la sua in merito alla corsa Champions League. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Milan, Atalanta e Juventus in Champions. Fuori Napoli, Lazio e Roma. Le sorprese sono due: in negativo la Juventus, che partiva per conquistare lo scudetto e invece ora dovrà lottare per un posto in Champions. In positivo invece dico l'Atalanta: sono tre anni che a Bergamo i sogni diventano realtà, ma a volte ci si dimentica da dove arriva la squadra nerazzurra.