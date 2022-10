Sturm Graz - Lazio, si avvicina la sfida: il programma della vigilia - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo due giorni alla sfida d’Europa League tra Sturm Graz e Lazio. Sarà un appuntamento importante per le aquile che, reduci dalla pesante sconfitta in Danimarca, avranno sicuramente voglia di riscattarsi forti anche dei risultati positivi ottenuti in campionato. I biancocelesti sono al lavoro per ultimare la preparazione in vista della partenza direzione Austria e a tal proposito, tramite i canali social ufficiali, la società ha reso noto il programma della vigilia. Sarri e i suoi ragazzi si ritroveranno alle 11 sul campo di Formello per l’allenamento mattutino, poi si recheranno in aeroporto dove ad attenderli c’è un volo che li porterà a Graz. Il decollo è previsto per le 16. Infine, alle 18:15 si terrà la consueta conferenza stampa per presentare la partita presso lo Sturmstadion Libenau.

