SUPER OFFERTA PUBBLICITARIA "RIPARTIAMO INSIEME": PROMUOVI IL TUO TAKE-AWAY, IL TUO NEGOZIO, LA TUA RIAPERTURA!

La Fase 2 è iniziata e come avrete notato sul nostro sito diversi sono gli amici sponsor che hanno confermato la loro presenza anche durante il lockdown. Altri si sono inseriti per l'appunto da pochi giorni. Ci sono però ancora spazi disponibili sul nostro sito. Spazi che possono garantire alle aziende in ripartenza un sostanzioso contributo in visibilità per riavviare il proprio commercio. Lalaziosiamonoi.it, nel periodo del lockdown, ha infatti mantenuto i suoi numeri con 150.000 visite giornaliere stabili. I nostri prezzi però, coscienti del periodo di difficoltà, saranno più bassi che in passato.

Cosa proponiamo? Sempre la nostra news redazionale: "La news pubblicitaria è una news completamente personalizzabile, che va in pagina come le altre. Non ha un tempo di esposizione minimo, è a scorrimento come il resto del portale. La struttura mobile e desktop ne garantisce comunque la piena visibilità per ore. Perché quello che effettivamente vendiamo è una vetrina unica sul web. Può essere personalizzata con foto, loghi, contenuti, senza limiti di testo o lunghezza. Puoi tranquillamente dare un'occhiata agli sponsor già presenti sul nostro sito".

A questo si aggiungono i post social: "Uno a settimana sulle nostre pagine facebook (oltre 40.000 followers) e instagram (oltre 60.000 followers)".

La news è full day: viene rialzata tutti i giorni della settimana al momento del reset del sito (ore 5.00), ad orari diversi nel tempo per garantire la copertura dell'intero pubblico.

Costo: 400 € euro mensili + IVA (con contratti di almeno 3 mesi) >> (ANZICHE' 600 euro + IVA!!! 200 euro di sconto !!) <<

Super sconto in caso di abbonamento annuale!

Scorri la nostra home e leggi le letture delle nostre news pubblicitarie: potrebbero fare anche al caso tuo nella nuova era dello smart working, del delivery, del take away e della new economy.

All'interno di questa news troverai anche la brochure riepilogativa: basta scorrere fino al termine di questa pagina.

Gestione Social:

Parallelamente alla sponsorizzazione, Lalaziosiamonoi.it può offrirti a un costo di 100 euro anche una gestione low-cost basic dei tuoi social instagram&facebook (2\3 post settimanali grafici + creazione pagina in caso di necessita o restyling copertina e foto profilo), e una gestione lowcost-basic con campagne pubblicitarie a 180 euro(2\3 post settimanali grafici + creazione pagina in caso di necessita o restyling copertina e foto profilo + creazione e gestione di 2\3 campagne pubblicitarie con budget a carico del committente)

Contatti:

Affiancare Lalaziosiamonoi.it nel suo progetto editoriale oggi è semplice: manda una mail a marlene.marketing16@gmail.com o chiamaci al +39 331 5659623 e fissa un appuntamento con i nostri Responsabili. Verremo a farvi visita per proporvi una soluzione modellata sulle vostre esigenze!