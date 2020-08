Supercoppa Europea, via libera della Uefa alla presenza del pubblico

La Supercoppa Europea, in programma il 24 settembre, tra Bayern Monaco e Siviglia potrebbe essere il primo match europeo con una piccola presenza di pubblico allo stadio. Ad annunciarlo è stata la Uefa stessa tramite un comunicato sul proprio sito. L'idea è quella di utilizzare il match proprio come partita pilota per rivedere il pubblico all'interno degli stadi anche in virtù delle prossime coppe europee. "Anche se è stato importante dimostrare che il calcio può andare avanti in tempi difficili, senza tifosi, il gioco ha perso qualcosa del suo carattere. Speriamo di utilizzare la Supercoppa UEFA di Budapest come pilota per iniziare a vedere il ritorno dei tifosi allo stadio. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Federazione ungherese e il suo governo per attuare misure per garantire la salute di tutti coloro che assistono e partecipano al gioco. Non correremo rischi con la sicurezza delle persone", questo il commento del numero uno Ceferin.

