Supercoppa, la Juventus è partita per Riyad: il programma dei bianconeri

Ed ecco anche la Juventus. La formazione bianconera, con un giorno di ritardo rispetto alla Lazio, è partita dall'aeroporto di Caselle alla volta di Riyad dove arriverà in serata. Presenti anche Szczesny e Alex Sandro, oltre al capitano Giorgio Chiellini che, pur se indisponibile, ha partecipato alla trasferta in Arabia Saudita che mette in palio il primo trofeo stagionale. I bianconeri indosseranno per l'occasione anche una maglia speciale con nomi in arabo e numeri che richiameranno la tradizione calligrafica. Domani alle ore 16 è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia, alle 19 invece l'allenamento di rifinitura all'Al Hilal FC con i primi quindici minuti aperti ai media.

JUVENTUS, I CONVOCATI DI SARRI

SUPERCOPPA, LLSN E' A RIYAD

