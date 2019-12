Juventus - Lazio, i bianconeri presentano la maglia della Supercoppa - FOTO

Manca sempre meno all'ultima partita del 2019 della Lazio. Tra due giorni si giocherà la Supercoppa Italiana: Juventus - Lazio. I biancocelesti sono già a Riyad, città araba che ospita l'evento, mentre i bianconeri partiranno solo domani verso l'Arabia. Qualche giorno fa, in occasione del Lazio Eternal Wonder (iniziativa promossa con la Regione), la squadra di Lotito ha presentato la maglia che indosserà per la finalissima; oggi è il turno della Juventus che attraverso i social ha pubblicato le immagini della casacca bianconera per la Supercoppa: una maglia ad hoc con i nomi dei calciatori scritti in arabo.