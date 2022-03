Superlega, Agnelli: "Il progetto non è mai fallito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Superlega non è fallita", questo quanto ha espresso il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante il suo intervento al Business of Football Summit. Il club bianconero, il Real Madrid e il Barcellona hanno intenzione di rilanciare il progetto non più come un campionato di élite come voleva la “vecchia” SuperLega" ma più inclusivo. Come riporta il Corriere dello Sport, Agnelli ha aggiunto: "Secondo me, il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Le parole di Ceferin? L'Uefa sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club. Il compromesso non è più una scelta, abbiamo bisogno di riforme più profonde". Sulle parole del presidente della Liga Javier Tebas infine, Agnelli ha dichiarato: "Non accetterò domande su Tebas, perché le sue parole parlano da sole".