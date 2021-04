Superlega, Boniek e la stoccata ad Agnelli: "Non riesce a battere neanche l'Atalanta"

"Siamo tutti convinti che il calcio non sia solo per le squadre più ricche, che poi non riescono a battere nemmeno la più piccola e povera Atalanta". Così Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma e attuale presidente della Federcalcio polacca, commenta a Sky Sport il progetto Superlega con una chiara stoccata rivolta al presidente bianconero Andrea Agnelli. "Nessuno se lo aspettava, abbiamo lavorato insieme al nuovo format della Champions e lo hanno anche votato. Si entra in una situazione difficile e agitata, dove ci saranno solo perdenti e non ci saranno vincitori", ha aggiunto. "Noi siamo europei e non abbiamo la mentalità americana di far divertite solo poche squadre".

