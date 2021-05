Superlega, Colombo (European Leagues): "Il progetto è morto, ma i club..."

Il mondo del calcio ha detto no alla Superlega, ma il progetto ideato da 12 top club europei non si è ancora spento del tutto. Alcuni presidenti, Florentino Perez e Agnelli su tutti, credono ancora nella creazione di questo torneo pronto a insidiare la UEFA che da tempo minaccia contromisure. Intanto Alberto Colombo, vice segretario generale dell'European Leagues, è intervenuto a "La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento per spiegare come la Superlega vada ripensata e cambiata rispetto a come è stata presentata: "La Superlega così come la conosciamo è morta, ma quello che è successo non cambia la posizione dei grandi club europei".