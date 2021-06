Superlega, Florentino Perez: “Manchester - PSG tira più di Roma - Samp"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a El Transistor a proposito del caos Superlega. II numero delle merengues ha dichiarato che la questione non si è conclusa e che la Superlega continuerà a esistere parallelamente ai vari campionati. Non si tratta di un sistema chiuso, ha detto Perez, semplicemente sono coinvolti i club con più tifosi e a proposito di questo ha dichiarato: “Non escludiamo nessuno ma è chiaro che non possono entrare tutti: Roma - Sampdoria ha meno interesse di Manchester - PSG. Abbiamo preso l'audience di tutte le partite di tutti i campionati. Chi comanda qui sono i tifosi. Vediamo che il Manchester ha più tifosi della Roma. Prendiamo quelli con più tifosi al mondo perché sono quelli che la televisione chiederà". Nessun passo indietro, il progetto Superlega, almeno leggendo le dichiarazioni del patron, procede spedito.