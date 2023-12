Superlega, il Pescara ironizza: "Non avendo ricevuto l'invito..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Superlega è argomento caldissimo del giorno, le massime autorità degli organi sportivi e alcuni club italiani si sono espressi manifestando le rispettive posizioni in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Lo ha fatto anche il Pescara che, ironizzando per spezzare un po' la tensione, su Twitter ha palesato le proprie intenzioni. "Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito" è il messaggio condiviso dal club sul proprio profilo Twitter e che ha scatenato la reazione di tantissimi tifosi.

Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 21, 2023

