Superlega, Johnson: "Serve bomba legislativa". Un club inglese si ritira?

La Superlega continua a far discutere e non solo nel mondo del calcio. Le reazioni contrarie sono tante, spesso feroci e arrivano soprattutto dall’Inghilterra. Il premier britannico, Boris Johnson, in mattinata, ha affermato che è pronto a tutto pur di bloccare la nascita della Superlega: “Servirebbe una bomba legislativa per fermare la Superlega europea e credo che dovremmo agire ora”. Parole molto forti quelle del Primo Ministro inglese che fanno seguito anche alla presa di posizione del Principe William. Secondo The Athletic, Johnson ha anche incontrato rappresentanze dei tifosi dei club coinvolti assicurando che il Governo farà di tutto per fermare la Superlega, arrivando addirittura a impedire che partite di tale competizione si svolgano su suolo inglese. Tante le proteste dei tifosi oltremanica e proprio a causa di queste rumorose rimostranze - scrive il Times - almeno uno dei sei club inglesi coinvolti sarebbe pronto a fare un passo indietro e a lasciare la Superlega. Sarebbe un gesto clamoroso, la prima vittoria di un popolo - quello dei tifosi - sceso in piazza, sia fisicamente che virtualmente, per dire no alla nuova competizione continentale.